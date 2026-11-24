Calano i numeri dell’Hiv in Italia, con diagnosi che arrivano però troppo, in quasi il 60% dei casi, quando ormai è troppo tardi.

È quanto emerge dai dati del Centro Operativo Aids dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), rilasciati in vista della Giornata mondiale del 1° dicembre dedicata alla lotta contro l'Aids.

Secondo il rapporto le diagnosi nel 2025 sono state 2.220, l'8,8% in meno rispetto alle 2.413 del 2024, ma nel 59,1% dei casi la sieropositività è stata scoperta quando il sistema immunitario era già compromesso.

Il tempo medio che intercorre tra l'acquisizione dell'infezione e la diagnosi è di circa 5 anni, con valori più alti nei maschi eterosessuali e nelle persone di nazionalità straniera. Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive nel 2025, secondo il rapporto, sono maschi nell'80,3% dei casi e hanno un'età media di 42 anni. L'incidenza più alta è stata osservata tra le persone fra i 30 e i 39 anni (8,9 nuovi casi ogni 100.000 residenti). La proporzione di nuovi casi attribuibile a trasmissione eterosessuale, sempre secondo i dati dell'Iss, è stata del 45,7%, quella attribuibile a maschi che fanno sesso con maschi è stata del 41,9% e quella attribuibile a persone che usano sostanze stupefacenti per via iniettiva del 4,5%.

Buono invece il dato italiano sull’incidenza, pari a 3,8 casi per 100mila residenti e sensibilmente inferiore rispetto alla media dei Paesi dell'Europa occidentale e quella dell'Unione Europea (rispettivamente 5,4 e 5,2 nuove diagnosi).

Le Regioni dove si è riscontrata l'incidenza maggiore sono il Lazio (5,3), la Lombardia e la Toscana (4,6). Fra le province al vertice dei casi c’è Milano (6,2), seguita da Roma (6,0) e Firenze (4,7).

Il numero complessivo di persone che vive con l'infezione da Hiv in Italia è stato stimato essere intorno a 150.000 con tasso di prevalenza pari a 0,2 per 100 residenti.

Il rapporto esamina poi le nuove diagnosi di Aids in Italia: dall'inizio dell'epidemia nel 1982, ne sono state segnalate 74.260 con 48.839 deceduti entro il 2023. Nel 2025 sono state notificate 432 nuove diagnosi di Aids (erano 524 nel 2024) pari a un'incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti. La proporzione di persone con nuove diagnosi di Aids che ignorava la propria sieropositività e che ha scoperto di essere Hiv positiva nel semestre precedente la diagnosi di Aids è aumentata nel tempo e negli ultimi anni si è stabilizzata intorno all'80-85%, nel 2025 questa proporzione è pari all'80,9%. Il numero di decessi in persone con Aids è rimasto relativamente stabile dal 2017 al 2020, è diminuito nel 2021 per poi aumentare nel 2022 e nel 2023, rispettivamente con 494 e 479 decessi.