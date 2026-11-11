Vertice di maggioranza: «Avanti con la statutaria ma nessuna modifica alla legge elettorale»

Si prosegue con la riforma statutaria che però - ormai è ufficiale - non conterrà alcun riferimento alla modifica della attuale legge elettorale. Ragione per cui, con ogni probabilità, alle prossime elezioni regionali del 2029 si voterà con l’attuale sistema. È quanto emerso dal vertice di maggioranza chiuso poco fa nel palazzo del Consiglio regionale, presenti la governatrice Alessandra Todde, il presidente dell’Assemblea Piero Comandini, i segretari delle forze del Campo largo e i capigruppo. Un tavolo voluto dalla presidente proprio per fare il punto sulla statutaria: la bozza è pronta e alla prossima seduta la commissione speciale comincerà l’esame di tutti gli articoli.

Tra le novità previste, la regolamentazione del caso decadenza del presidente della Regione, l’incompatibilità tra consigliere regionale e assessore, la previsione della figura del sottosegretario alla presidenza della Regione da nominare tra i consiglieri, proprio per fare il collante tra Consiglio e Giunta. Non è in discussione, invece, la forma di governo, ovvero il sistema presidenziale che prevede l’elezione diretta del governatore.

«Per un tema fondante come la statutaria era importante un momento di sintesi nella coalizione», ha spiegato al termine del confronto Alessandra Todde. Statutaria e legge elettorale saranno esaminati in due momenti diversi «per evitare una discussione su un testo che è già maturo, quello sulla statutaria, e su temi come la legge elettorale che deve essere ancora portata avanti». Comandini ha confermato che «la legge elettorale non è mai stata in discussione all’interno della statutaria. Noi ci eravamo prefissati l’impegno di riscrivere i nuovi rapporti tra Consiglio e Giunta e ci siamo mossi all’interno del titolo V della Costituzione».