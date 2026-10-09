“A che punto è l’insularità?”. È il tema del seminario in programma oggi alle 18 a Cagliari, nella Sala Video OnLine dell’Unione Sarda, in viale Regina Elena 14. Sarà l’occasione, come si legge in una nota, «per riprendere ad interrogarci su che fine abbia fatto il principio d’insularità. Sono passati quattro anni da quando abbiamo cambiato la Costituzione. Cosa è mutato nella vita dei Sardi?». Legge costituzionale dal 7 novembre 2022 (la numero 2) attraverso la “Modifica dell’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità”, il principio attende ancora una concreta attuazione.

Sono previsti gli interventi di Maria Antonietta Mongiu (archeologa), Rita Dedola (avvocata), Gianvalerio Sanna (presidente Consorzio Uno di Oristano), Marco Betzu (professore ordinario di Diritto costituzionale Università di Cagliari), Laura Caddeo (già dirigente del ministero della Pubblica istruzione), Gianni Marilotti (già senatore), Antonella Zedda (senatore), Alessandra Zedda (consigliera comunale di Cagliari), Luciano Uras (già senatore), Simona De Francisci (giornalista, condirettrice Tg Videolina), Piero Comandini (presidente Consiglio regionale) e Simona Fanzecco (segretaria generale Cgil Sardegna).

L’iniziativa è del “Comitato tecnico scientifico insularità in costituzione”.

(Unioneonline)

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