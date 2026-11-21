I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblici diffusi da terroristi, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre, compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta Cnn. Per l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico «hanno diffuso diversi messaggi in cui lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d'interesse americano, israeliano o ebraico».

Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cnn, «non vi sono minacce specifiche e credibili in corso. Ma l'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving in cui si registra il maggior numero di viaggi in aereo». Secondo l'ente dell'aviazione nazionale si prevede che, tra il 24 e il 30 novembre, circa 6 milioni di persone si sposteranno su voli interni negli Stati Uniti. Nel documento che l'intelligence americana ha inviato alle compagnie si sottolinea che i recenti messaggi diffusi dal gruppo terroristico «ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al-Qaeda, che incoraggiano i sostenitori a sfruttare l'accesso al settore dell'aviazione, eludere le misure di sicurezza e compiere attacchi utilizzando aerei commerciali».