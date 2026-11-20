Per Donald Trump quasi due ore di conferenza stampa alla Casa Bianca di ritorno dallo storico incontro a Shenzhen, in Cina, con Xi Jinping e Vladimir Putin.

Davanti ai giornalisti il presidente Usa ha ribattuto di avere un rapporto "fantastico" con il leader di Pechino e quello di Mosca "ed è questo che rende sicuri" gli Stati Uniti.

"Abbiamo concordato che la guerra nucleare non ci sarà mai", ha detto definendolo un annuncio "formale". Tuttavia ha ammesso che "è molto difficile dire 'sbarazziamoci delle nostre armi nucleari, non vogliamo più armi nucleari', se si guarda alla questione da un punto di vista puramente negoziale".

Il presidente americano è poi entrato nel dettaglio dei colloqui con Xi che, come era previsto, sono stati incentrati soprattutto sull'intelligenza artificiale. "Abbiamo concordato di porre dei paletti comuni", ha annunciato. "non è intelligenza artificiale. È qualcosa di 'super'. Il problema è che potrebbe essere fin troppo 'super'. Chiunque si aggiudichi l'AI, vince. Tenetelo a mente", ha aggiunto Trump.

Tra le nuove regole imprescindibili per l'inquilino della Casa Bianca c'è il limite sui data center. "Non permetterò che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti", ha avvertito, minacciando le big tech di imporre "una tassa pesante" se lo facessero.

"Non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese. Non so se questa sia una notizia dell'ultima ora. Non l'ho nemmeno ancora comunicato ai miei collaboratori", ha affermato.

Affiancato dal vice presidente Jd Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio - presenti anche il segretario al Tesoro Scott Bessent e il nuovo chief of staff Stephen Miller - il presidente americano è tornato sullo scandalo Nvidia, difendendo ancora una volta Jensen Huang.

"Mi piacerebbe avesse una seconda chance. Se Nvidia fosse intelligente accetterebbe le scuse di Huang e lo farebbe tornare". Quanto alle esportazioni di chip verso la Cina, il tycoon ha spiegato che sta studiando un "accordo molto ampio".

Quanto all'incontro con Putin, Trump ha insistito che lo zar vuole la pace in Ucraina "per via diplomatica". Quindi si è detto convinto che se non ci fosse "questo grande odio reciproco" tra Zelensky e Putin la guerra si sarebbe risolta due anni fa.

E poi l’Iran: “Vuole fare un accordo, ma è un'intesa che non è accettabile per me”.

(Unioneonline)