Le forze russe hanno sferrato, nel corso della notte, attacchi contro infrastrutture energetiche e imbarcazioni utilizzate a supporto delle operazioni dell'esercito ucraino. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, scrive la Tass.

«La scorsa notte, le Forze armate russe hanno condotto attacchi, mediante velivoli a pilotaggio remoto, contro strutture energetiche e imbarcazioni coinvolte nel sostegno alle operazioni dell'esercito ucraino», ha dichiarato il Ministero in un comunicato. La Tass, su Telegram, fa sapere che un cargo civile è stato colpito mentre era in transito marittimo nelle vicinanze di Odessa, trasportando merci a doppio uso destinate a rifornire le forze armate ucraine.

(Unioneonline)