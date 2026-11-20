«Due missili e un drone militare russo sono caduti stanotte sul territorio polacco a seguito dell'attacco russo sulle regione ovest dell’Ucraina». Lo ha dichiarato questa mattina il ministro della difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak- Kamysz, definendo gli episodi come i «più gravi dall'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina».

Il ministro ha anche affermato che a causa della situazione sono stati chiusi due aeroporti della zona, a Rzeszoow e Lublino, poi riaperti.

Secondo la Polonia, «nell'attacco sono stati impiegati aerei russi a lungo raggio, che hanno lanciato missili Kinzhal e Kh-101, oltre a numerosi droni, sia a reazione sia convenzionali».

Le autorità hanno messo in sicurezza tre località: Mołodycz, nella contea di Jarosław, Rudnik nad Sanem e Nowy Lipowiec, nella contea di Biłgoraj. «In quest'ultimo caso - la precisazione – si può affermare con certezza, e in modo più evidente, che si trattava di un missile Kh-101, lo stesso missile che ha violato lo spazio aereo polacco».

«Sappiamo che ciò che è atterrato sul suolo polacco proveniva dalla Russia – le parole del primo ministro polacco Donald Tusk – Pertanto, e questa non è solo una mia valutazione, ma anche quella dei nostri partner stranieri, compresi quelli della Nato, non sembra un incidente. Apparentemente ci troviamo di fronte a una provocazione intenzionale».

«Ho parlato con Donald Tusk delle gravi violazioni dello spazio aereo polacco avvenute durante la notte – le parole del segretario generale della Nato Mark Rutte – . In risposta, sono stati mobilitati jet della Nato. Siamo solidali con la Polonia e continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa. Questo incidente è chiaramente pericoloso: una conseguenza della guerra in corso della Russia contro l'Ucraina. Condanno gli attacchi della Russia così come la sua guerra in corso. Continuiamo a rimanere uniti come alleati e continueremo a sostenere l'Ucraina».

(Unioneonline)