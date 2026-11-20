Vertice tra Unione Europea e Regno Unito per definire il nuovo corso delle relazioni bilaterali dopo la Brexit. Un summit definito “del reset” che si è concluso con un'intesa sulla dichiarazione finale.

Il premier britannico Burnham ha parlato di un accordo «storico»: «È un bel giorno per la Gran Bretagna, per l'Ue e per le persone in tutta Europa e in tutto il Regno Unito», ha detto il primo ministro britannico nella sessione plenaria a Bruxelles.

«Siamo ad una svolta, abbiamo preso la scelta politica di rafforzare la nostra relazione, ed è visibile nei risultati di questo suimmit», ha invece affermato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Nel dettaglio, l’intesa verte sull’eliminazione di gran parte dei certificati e dei controlli doganali su prodotti alimentari, animali e piante; collegamento tra i due sistemi di scambio delle quote di emissione per evitare i dazi ambientali alla frontiera; mobilità giovanile per studio e lavoro. Tuttavia su quest’ultimo c’è un punto in sospeso: manca l’accordo integrativo sulle tasse universitarie che dovrà essere trovato entro sei mesi in modo che l’intesa generale sia operativa entro il 2028. L’intesa sugli standard per le dogane che dovrà essere operativa da marzo 2028 mentre quella sul collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissione con l’esenzione della tassa carboni alle frontiere sarebbe operativa dal 2028. Per questi due ultimi accordi viene indicato che Ue e Regno Unito «accolgono con favore la conclusione dei negoziati» con l’impegno a renderli operativi entro le date fissate.

Per molti l’accordo è un primo, primissimo passo per il riavvicinamento di Londra all’Unione, con le parti che si sono dette «vicine, amiche e partner che condividono gli stessi orientamenti e rivestono un'importanza strategica».

Ue e Regno Unito, inoltre, si sono impegnate a «a collaborare strettamente nell'ambito del partenariato strategico e ad assolvere alla responsabilità condivisa per la sicurezza dell'Europa e oltre».

(Unioneonline)