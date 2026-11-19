Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto la messa al bando totale delle armi nucleari e la distruzione dei relativi arsenali. Il leader cinese ha rilasciato questa dichiarazione durante l’incontro trilaterale a Shenzhen con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump. «Le armi nucleari sono la spada di Damocle che pende sulla testa dell'umanità. Devono essere completamente bandite e distrutte per poter finalmente creare un mondo libero da armi nucleari», ha affermato.

Il leader cinese, padrone di casa, ha ricordato la Seconda Guerra Mondiale e i tanti conflitti scoppiati nel mondo per dire che la pace «è un’aspirazione dell’umanità ma è fragile». «La storia – ha detto – ci insegna che quando le grandi potenze sono in pace, il mondo è al sicuro, quando le grandi potenze combattono, il mondo sprofonda nel caos». Xi ha quindi richiamato il ruolo di Cina, Russia e Stati Uniti nella lotta globale contro il fascismo, ricordando come oltre 80 anni fa i tre Paesi si siano trovati fianco a fianco, contribuendo alla vittoria e al ripristino della pace e della stabilità nel mondo.

Il leader cinese ha anche lanciato un avvertimento a Washington su Taiwan: «Le grandi potenze non dovrebbero calpestare le linee rosse altrui. Su questioni importanti e delicate che riguardano gli interessi reciproci, dobbiamo comunicare in anticipo, metterci nei panni dell'altro e agire con cautela, evitando di oltrepassare i limiti invalicabili altrui».

Xi ha infine toccato il tema dell’energia: «La sicurezza energetica globale si trova ad affrontare sfide serie. I tre Paesi possono rafforzare la cooperazione e il coordinamento, garantire congiuntamente la stabilità e il regolare funzionamento delle catene di produzione e approvvigionamento energetico e mantenere la sicurezza e la stabilità del mercato energetico globale».

L’incontro fra i tre leader è durato circa un’ora e mezzo, sul tavolo le guerre in Iran e Ucraina e il disarmo nucleare .

«Stiamo scrivendo la storia», ha detto entusiasta Trump, legando poi il discorso del nucleare alla guerra in Iran: «È molto importante cercare di combattere la proliferazione nucleare in altri paesi del mondo, per esempio quello che stiamo facendo in Iran, non lasceremo che l'Iran continui ad avere il nucleare».

«Noi tre abbiamo molto di cui parlare e ne abbiamo già discusso. Siamo i leader dei tre più importanti paesi del mondo e dobbiamo continuare con un dialogo produttivo, ad avere un impatto non solo sui nostri popoli, ma sull'intero pianeta. Dobbiamo cercare di scordare quello che hanno fatto i leader passati, che spesso sono stati in disaccordo. Dovremmo fare esattamente l'opposto e siamo certi che lo faremo. Nessun problema mai è stato risolto con la vecchia scuola, senza colloqui, senza parlare. Nessuna pace mai è stata forgiata dalla mancanza di impegno e dalla mancanza di dialogo. Oggi scegliamo una strada diversa, un momento storico che ci porterà nuove opportunità, a nuovi approcci. Andremo a risolvere delle questioni molto importanti, lo sappiamo tutti che dobbiamo creare un futuro migliore per tutti noi. Un futuro migliore, più sicuro», le parole del presidente Usa.

Da Trump poi è arrivato anche un attacco alla Corte Penale Internazionale, che «è fuori controllo». Un assist a Putin, visto che nel 2023 la Cpi ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo per i presunti crimini di guerra relativi alla deportazione e al trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati alla Russia.

Lo zar, dal canto suo, rispondendo a un giornalista, non ha esitato a definire l’incontro odierno una «Yalta 2.0».

«Siamo stati tra i fondatori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Pertanto, ricade sulle nostre spalle il compito di preservare e rafforzare il sistema del diritto internazionale, sviluppatosi contestualmente alla nascita di questa organizzazione universale, compresa la Carta delle Nazioni Unite e i principi in essa sanciti», ha dichiarato il capo di Stato russo.

I partecipanti al vertice

La Casa Bianca ha pubblicato un elenco dei funzionari che hanno partecipato all'incontro trilaterale. Per gli Usa erano presenti Marco Rubio, segretario di Stato americano, David Perdue, ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Scott Bessent, segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti, Stephen Miller, capo di gabinetto della Casa Bianca.

Per la Cina Cai Qi, capo dello staff di Xi, Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, viceministro degli Esteri, Xie Feng, ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Zhang Hanhui, ambasciatore cinese in Russia.

Per la Russia Serghei Lavrov, ministro degli Esteri russo, Yuri Ushakov, collaboratore del Cremlino Maxim Oreshkin, ministro dell'Economia russo Andrey Belousov, ministro della Difesa russo, e Anton Siluanov, ministro delle Finanze russo.

(Unioneonline)