I media statali cinesi hanno diffuso una “dichiarazione di pace” in quattro punti, a nome dei leader di Cina, Russia e Stati Uniti, in seguito al loro incontro avvenuto oggi a Shenzen.

Il primo punto riguarda la riforma dell’Onu. In qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, si legge, «Cina, Russia e Stati Uniti si impegnano a promuovere una riforma delle Nazioni Unite, affinché l'organizzazione possa rispondere in modo più efficace alle sfide globali e adempiere alla sua missione fondamentale: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale».

Il secondo è dedicato all’energia. Il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump «intendono incrementare la produzione e l'offerta di prodotti petroliferi raffinati, a beneficio di tutte le nazioni. Hanno inoltre ribadito l'importanza di flussi energetici stabili».

Il terzo punto riguarda il principio del consenso degli Stati e il rispetto dell'immunità dei funzionari pubblici. I tre leader hanno convenuto che «la Corte penale internazionale e gli organismi analoghi non debbano abusare della propria giurisdizione». Un riferimento politicamente significativo soprattutto per Mosca, il cui presidente è destinatario di un mandato di arresto della Corte dell'Aia.

Infine, il nucleare: i tre leader «hanno riaffermato che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. I tre Paesi avvieranno un dialogo volto a ridurre i rischi nucleari e a prevenire la proliferazione nucleare».

Balza all’occhio il fatto che nel documento finale di un vertice in cui si doveva parlare delle guerre in Ucraina e Iran non si menzionano i due Paesi né i conflitti.

Anzi, nonostante le parole di circostanza di Trump, Vladimir Putin a margine dell’incontro ha promesso vendetta per gli attacchi al ponte di Crimea: «Abbiamo discusso di un possibile cessate il fuoco in alcune aree, ma dopo quei raid non ci sarà nessun accordo. La risposta agli attacchi di Kiev sarà molto più dolorosa».