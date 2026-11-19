Anthropic dei record a Wall Street: le grandi attese sul primo test per l'intelligenza artificiale nell'era dopo Jensen Huang a Nvidia non sono andate deluse.

La startup fondata solo sei anni fa ha infatti esordito col botto sul Nasdaq con il ticker 'Ant' superando SpaceX. I titoli hanno aperto a 111,50 dollari, in rialzo del 34% rispetto agli 83 dollari fissati in precedenza, per un valore di 2.000 miliardi di dollari, più di Meta e Tesla.

Con il boom della quotazione, i sette fondatori di Anthropic - tutti ex dipendenti di OpenAI - diventano multimiliardari, arrivando a valere più di 20 miliardi ciascuno. A festeggiare sono però anche i dipendenti della società, che grazie all'operazione possono contare su una ricchezza media di 44 milioni a persona.

Grandi profitti anche per le banche che hanno curato l'ipo, con la quale sono stati raccolti 81,3 miliardi di dollari tramite la vendita di 980 milioni di azioni a 83 dollari l'una. Agli istituti infatti andranno complessivamente 550 milioni di dollari in commissioni, meno dell'1% del totale raccolto. Morgan Stanley e Goldman Sachs incasseranno complessivamente il 41% del totale, circa 110 milioni ciascuna.

Cifre stellari che confermano l'appetito degli investitori per l'intelligenza artificiale nonostante le recenti difficoltà dovute allo scandalo di Nvidia e ai timori di una bolla che possa a breve scoppiare.

(Unioneonline/v.l.)