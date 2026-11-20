L'attore Gerard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq risulterebbero indagati in Francia, con l'accusa di stupro di gruppo, a seguito di una denuncia presentata da un'attrice nel maggio 2025: la notizia, resa nota in anteprima dal quotidiano “Le Figaro”, è stata confermata all'agenzia France presse da fonti vicine all'inchiesta.

Il caso, svelato in un primo tempo dal sito d'inchiesta Mediapart, è stato affidato alla polizia giudiziaria parigina.

I fatti denunciati risalirebbero all'11 dicembre 2018, durante le riprese del film “Thalasso”, diretto da Guillaume Nicloux. Anche il regista sarebbe sotto accusa, in particolare per complicità in stupro e aggressioni sessuali.

L’attrice, di origine slava, secondo quanto riportato denuncia uno stupro di gruppo e aggressioni sessuali durante le riprese di una scena del film, che non prevedeva alcun contenuto sessuale nella sceneggiatura originale ma per cui il regista le avrebbe chiesto di presentarsi senza vestiti. Le aggressioni sarebbero avvenute quella stessa sera, mentre la donna era in stato di «forte ebbrezza». Al termine delle riprese le sarebbero poi stati offerti un nuovo ruolo e tre contratti dal valore di 45mila euro lordi, presentati come una forma di risarcimento.

Per Gerard Depardieu non si tratta della prima accusa di questo tipo. Un altro procedimento, già concluso, riguardava violenze sessuali avvenute sul set del film «Les volets verts», per cui l'attore è stato condannato a 18 mesi.

8Unioneonline)