Prima l'invito di Vladimir Putin, che vorrebbe ricevere gli europei a Mosca per «comprendere la loro posizione». Poi la telefonata di Donald Trump dall'Air Force One, di ritorno dalla Cina, per assicurare che il colloquio con il presidente russo è andato bene e che «contribuirà a favorire la pace in Ucraina». Rassicurazioni, secondo Politico Germania e Welt, accompagnate da una critica all'Ue per aver fornito altri miliardi di aiuti all'Ucraina.

Visti i precedenti, gli europei prendono ovviamente con tutte le cautele del caso i segnali che arrivano a Berlino mentre gli oltre trenta Paesi della Coalizione dei Volenterosi sono riuniti con Volodymr Zelensky e i due inviati speciali Usa, sotto la guida degli E3 (Francia, Germania e Gran Bretagna), e con al debutto l'altro formato E5, allargato a Italia e Polonia, incaricato di parlare a nome dell'Europa.

Le diplomazie prendono atto che Washington vuole accelerare il processo negoziale per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, c'è un'inerzia che viene ritenuta «particolarmente favorevole», come spiegano fonti italiane. Ma i prossimi passi diranno se effettivamente si è aperta una strada dopo il trilaterale Trump-Putin-Xi a Shenzen. E, soprattutto, quali possono essere i prezzi da pagare per l'apertura di Mosca, che «ha accettato di partecipare a un formato multilaterale con gli europei», come annuncia Jared Kushner.

In Europa lo scetticismo si intreccia con le strategie. Emerge anche dalle parole di Giorgia Meloni («Francamente, non so cosa aspettarmi dai russi»), che davanti ai leader esorta Pechino a «usare la sua influenza» su Mosca.

La premier nel suo intervento chiede anche un "mandato chiaro" all'E5: «Cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai». Per gli analisti, a Berlino va in scena un controvertice rispetto a quello di Shenzen, che Friedrich Merz liquida come una "photo opportunity", e che per Emmanuel Macron non porta certo "a una riorganizzazione del mondo".

Per Zelensky l'adesione alla Nato sarebbe la «migliore garanzia di sicurezza» per il suo Paese. Intanto accoglie il sostegno finanziario da 45 miliardi dell'Ue e chiede altri aiuti militari.