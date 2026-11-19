È iniziato alla Kylin Villa di Shenzhen, in Cina, il primo incontro a tre tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Tra i temi in agenda, al trilaterale a margine del vertice Apec, figurano il disarmo nucleare e le guerre in Ucraina e in Iran.

Prima ci sono stati i bilaterali tra i leader.

«Gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina», ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, in occasione dell'incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping. «Stiamo cercando di dare il nostro contributo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse - credo di poter parlare a nome di entrambi - davvero molto», ha affermato. Il presidente cinese, dal canto suo, ha lanciato l’ennesimo messaggio agli Usa sulla questione di Taiwan: «Gli Usa facciano la cosa giusta per evitare gravi battute d’arresto nelle relazioni con la Cina». E Trump gli ha risposto: «Noi non sosteniamo l’indipendenza di Taiwan», ha detto, mantenendo però la formulazione tradizionale di Washington, che non coincide con la richiesta di Pechino di dichiarare esplicitamente la propria opposizione all'indipendenza dell'isola.

Sono durati circa un’ora i colloqui di Trump con Xi, mentre il bilaterale del presidente Usa con Vladimir Putin è durato 35-40 minuti. I due hanno discusso della risoluzione del conflitto ucraino e delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yury Ushakov, sottolineando che «è stato un buon incontro. Abbiamo discusso dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle nostre relazioni bilaterali. Naturalmente, abbiamo toccato direttamente la questione della risoluzione del conflitto ucraino», ha affermato Ushakov, citato da Tass. Secondo il consigliere, Putin è apparso di «ottimo umore» dopo l'incontro con il suo omologo americano. Trump ha definito il presidente russo «un amico», con cui «abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, credo che da questa collaborazione possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che possa essere un buon punto di partenza».