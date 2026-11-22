Nuova bufera sull’Ice negli Usa per il caso di una dottoranda dell'università di Princeton arrestata dagli agenti dell'immigrazione all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington mentre si preparava a fare ritorno in New Jersey dopo aver presentato la propria ricerca a una conferenza.

Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, Kerry Doyle, Eva Yi Xie - una studentessa cinese al terzo anno di dottorato in neuroscienze - ha una richiesta di asilo in sospeso da dieci anni, da quando cioè la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti, all'epoca in cui lei aveva 14 anni.

Il dipartimento per la Sicurezza Interna ha sostenuto che la ricercatrice si trovi negli Stati Uniti illegalmente. Una tesi contestata dal legale, secondo cui la giovane possiede l'autorizzazione a risiedere, lavorare e studiare negli Usa in attesa della risoluzione del suo caso.

La 24enne è ora detenuta nella Caroline Detention Facility in Bowling Green, in Virginia.

(Unioneonline/v.l.)