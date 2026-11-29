Un volo della Azerbaijan Airlines diretto a Tel Aviv è stato costretto a invertire la rotta dopo che a bordo è stata rilevata la presenza di un membro dell'equipaggio di nazionalità tunisina. Lo riferiscono i media israeliani.
Secondo l'emittente pubblica Kan, la presenza del membro dell'equipaggio tunisino ha fatto scattare un allarme presso il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che ha ordinato al velivolo - a bordo del quale si trovavano 189 passeggeri - di tornare indietro.
L'ordine è stato impartito alla luce di misure di sicurezza più rigorose, introdotte in seguito all'attacco terroristico avvenuto a settembre su un volo della compagnia Flydubai diretto a Tel Aviv, durante il quale il copilota, di nazionalità omanita, ha tentato di far precipitare l'aereo.
Il protocollo governativo vieta al personale di bordo proveniente da Stati che non intrattengono relazioni diplomatiche con Israele - come la Tunisia - di prestare servizio su voli in arrivo nel Paese.
Secondo quanto riportato da Kan, l'allarme del Consiglio per la Sicurezza Nazionale avrebbe dovuto scattare prima del decollo, anziché quando l'aereo era già in volo. Ora, come riferisce Kan, la compagnia dovrà sostituire il membro dell'equipaggio prima di poter ripartire.