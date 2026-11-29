Per la prima volta la procura militare di Israele applica la legge sulla pena di morte, fortemente voluta da Itamar Ben Gvir, presentando un atto d'accusa contro un palestinese di Hamas accusato di aver ucciso a settembre un cittadino franco-israeliano, padre di sei figli, in Cisgiordania. L'incriminazione è stata emessa in base a un emendamento all'Ordinanza sulle disposizioni di sicurezza, introdotto nel maggio 2026, che ha stabilito la pena capitale obbligatoria per impiccagione per i palestinesi della Cisgiordania condannati per aver compiuto attentati terroristici mortali, a meno che il tribunale militare non imponga l'ergastolo in 'circostanze speciali'.

Il leader di estrema destra Ben Gvir ha commentato immediatamente la notizia postando un macabro messaggio in cui appare vicino a un grosso cappio di corda. Simbolo della sua campagna, con tanto di spilletta e decorazioni sulla torta di compleanno ricevuta in dono dalla moglie, che per mesi ha portato in giro per Israele prima dell'approvazione alla Knesset. La vicenda ha scosso profondamente il Paese due mesi fa, quando proprio alla vigilia della festività ebraica più sacra, lo Yom Kippur, Netanel Shukrun, di 48 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino alla sorgente naturale di Ein Raya, nei pressi dell'insediamento di Neve Tzuf.

Ossia, nell'area C della West Bank, sotto il controllo amministrativo e militare di Israele. Ci era andato in gita con il figlio maggiore, il suo ultimo gesto è stato proprio quello di cercare di proteggerlo. A sparare con un fucile d'assalto è stato Qadri Samara. Shukrun, che non era ancora uscito dalla sua auto, è stato colpito a morte. Diversi video dell'attacco sono stati postati quel giorno dalle persone che erano in vacanza vicino alla sorgente.

Un militare dell'Idf ha aperto il fuoco contro l'attentatore in fuga, ferendolo. Samara è riuscito a scappare con la sua auto e si è diretto verso un ospedale vicino a Ramallah. Due ore dopo i militari dell'Unità Duvdevan lo hanno trovato e arrestato. Nel comunicato della polizia e dello Shin Bet, dopo gli interrogatori, Samara è stato descritto come un terrorista affiliato a Hamas, residente nel villaggio palestinese di Biddu, accusato di aver pianificato l'attentato con un sopralluogo il giorno prima. La procura militare ha informato la famiglia dell'uomo ucciso nell'attentato prima dell'incriminazione. La nuova legge applicata nei confronti di Samara ha introdotto un doppio regime giuridico: nei tribunali in Israele (inclusa Gerusalemme Est) la pena di morte resta una possibilità a discrezione dei giudici per gli attentati mortali «volti a colpire l'esistenza dello Stato».

Nei tribunali militari della Cisgiordania, invece, diventa la condanna obbligatoria di base per i palestinesi riconosciuti colpevoli di omicidio con finalità terroristica. In questi casi basta la maggioranza semplice dei giudici (2 su 3) per emetterla, è vietato ai comandi militari concedere la grazia e il collegio giudicante può optare per l'ergastolo solo motivando ufficialmente le «circostanze speciali». Il ministro della Difesa uscente Israel Katz ha commentato: «La pena di morte è l'unica adeguata per i terroristi che uccidono a sangue freddo».

(Unioneonline)