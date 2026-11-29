L'affluenza alle urne in Spagna ha raggiunto i massimi da quattro decenni, superando il 78%. Lo si evince dai dati dello spoglio reale, che tuttavia è ancora in corso. Il dato risulta ancora in aumento e si avvicina ai livelli delle elezioni del 1982.

Secondo il sondaggio di Sigma Dos per la tv pubblica spagnola Tve, sulle intenzioni di voto in Spagna, il partito popolare risulta il primo in parlamento con una forbice di 129-134 seggi, che con i 44-48 di Vox potrebbero superare la maggioranza assoluta di 176 seggi.

I socialisti di Pedro Sanchez risultano seconda forza al Congresso con 119-124 seggi, mentre le sinistre alternative di Frente Amplio si fermano a 10-11 seggi. I catalani di Erc avrebbero 9-10 seggi.

Secondo gli intention poll, il Pp di Alberto Nunez Feijoo si conferma come prima forza, con il 32,2% dei voti, mentre il Psoe si fermerebbe al 28,8% e Vox salirebbe al 16,2%, circa quattro punti in più delle elezioni del 2023.

Tra le altre formazioni, il Frente Amplio otterrebbe 10-11 seggi, la sinistra sovranista basca Eh Bildu 7-8, il catalanista Junts e il regionalista di sinistra, Adelante Andalusia, conquisterebbero 4-5 scranni ciascuno. La sinistra valenciana Compromis otterrebbe 4 deputati, mentre il Pnv fra 2 e 3 seggi; Upn-Pp e Bng 2 deputati ciascuno.

Un seggio a testa per le liste Coalicion Canaria e Unitad del Pueblo Canario. Mentre Podemos resterebbe fuori dal Congresso con lo 0,7% dei voti.

Le stime delineano una possibile maggioranza di destra, con Feijoo che avrebbe bisogno del voto di Abascal per conquistare la Moncloa.