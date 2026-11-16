Si sarebbe vicini alla pace tra Russia e Ucraina. Si starebbe pensando di includere l’Ucraina nella Nato in cambio della cessione del Donbass alla Russia. Tali, perlomeno, stando alle notizie trapelate dai media, sarebbero gli intendimenti di Washington. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, e, ad ogni buon conto, Zelensky, in via cautelativa, ha voluto precisare sia che una decisione del genere non può assumerla in via unilaterale dovendo piuttosto interpellare attraverso un referendum la popolazione, sia che un eventuale accordo dovrebbe essere accompagnato da garanzie di sicurezza concrete.

Nulla quaestio, naturalmente, se solo non fosse per i desiderata/obiettivi manifestati ad Abu Dhabi dalla Russia di Vladimir Putin, il quale intenderebbe (l’uso del condizionale si impone) ricostituire un ordine mondiale ed un nuovo equilibrio europeo fondato su sfere di influenza separate. Traducendo il discorso in soldoni, se l’ingresso in Nato rappresenta un traguardo concreto per l’Ucraina, per la Russia potrebbe continuare a rappresentare un ostacolo all’accordo.

Insomma, l’ipotesi di un potenziale accordo è ancora tutta in divenire, le variabili da tenere in considerazione sono molteplici, e nulla sembrerebbe potersi dare per scontato. Tanto più allorquando si voglia considerare, sul piano dei parallelismi strategici e dei vari “interna mentis”, che il 19 novembre prossimo Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin sembra si incontreranno (salvo cambiamenti di programma) a Shenzhen, in Cina, proprio a margine del vertice sulla Cooperazione Economica Asia-Pacifico (cosiddetta Apec). Si concretizzerebbe, se così fosse, il primo grande vertice trilaterale tra i tre, ma sarebbe forse più corretto parlare di un approccio/confronto, tra i potenti del mondo su argomenti spinosi quali quelli sulla guerra in Iran e sulla riduzione degli arsenali nucleari. Non si dovrebbe (forse) discutere di Ucraina, ma con buona probabilità, l’occasione prossima del 19 novembre potrebbe segnare un rafforzamento della “vicinanza strategica” americana alla Russia.

Il dialogo, si sa, dovrebbe rappresentare lo strumento privilegiato di risoluzione di ogni controversia, ma cosa accade se da quello stesso “dialogo” emergano ad excludendum le sole prossime leadership globali? L’Unione Europea allo stato appare esclusa dalle decisioni che contano. Sono lontani, quasi dimenticati (forse volutamente), i tempi in cui Michail Gorbaciov (Premio Nobel per la Pace nel 1990), con la sua visione social-democratica, sognava la costruzione di un'Eurasia unificata, con i suoi centri sensibili fondamentali a Bruxelles, Mosca, Vladivostok, Ankara. Un inedito scacchiere in cui non esisteva più previsione per le alleanze militari. E soprattutto, uno spazio, in cui l’Europa, con la sua centralità geografica prima ancora che strategica, aveva un ruolo pienamente riconosciuto di rilevanza.

Allo stato attuale, considerate pure le ultimissime vicissitudini, sembrerebbe volersi impedire all'Europa di affermarsi quale potenza indipendente negli affari internazionali. Si tratta di un aspetto che, al di là dello specifico peso diplomatico nel contesto dei prossimi accordi di pace, andrebbe discusso sia sul piano interno unionale, sia sul piano dei rapporti con l’ “alleato” americano, che sembrerebbe (perlomeno questa l’impressione che se ne ritrae) piuttosto non voler riconoscere all’Unione Europea un ruolo centrale e centralizzante. Sul piano dei bilanci, dunque, chi vince e chi perde nel contesto degli accordi formandi? La risposta probabilmente va ben al di là dei contenuti degli accordi per porre fine al conflitto russo ucraino, rispetto ai quali peraltro l’Unione Europea parrebbe avere poca voce in capitolo. Quella risposta, piuttosto, sembrerebbe passare necessariamente attraverso la riconsiderazione delle sfere di influenza all’interno delle quali le grandi potenze (Stati Uniti, Russia e Cina) “parlano” attraverso un solo rappresentante e con un’unica voce.

Giuseppina Di Salvatore

Avvocato, Nuoro