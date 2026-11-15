La minaccia del Cremlino: «Senza un accordo con l’Europa raggiungeremo i nostri obiettivi con la forza»

Il Cremlino minaccia di «usare la forza» per raggiungere i propri obiettivi in Ucraina nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a un accordo. E secondo Mosca, il principale ostacolo ad un accordo è proprio l’Europa.

La Russia, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, «dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive di raggiungere accordi con l'Europa». E «se l’Unione Europea non vuole la pace», ha aggiunto, «non ha senso discutere di una soluzione al conflitto in Ucraina o del quadro di sicurezza dell'Ue. Gli europei semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo».

Ieri Zelensky ha dato notizia della proposta degli Stati Uniti, ritirarsi dal Donbass in cambio dell’adesione alla Nato e di adeguate garanzie di sicurezza.

Ma oggi il Cremlino ha precisato, il Donbass non basta: «La posizione negoziale della Russia sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Tali obiettivi sono stati formulati dal presidente Putin nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora».

E le condizioni poste da Putin chiedono a Kiev il ritiro da ben quattro regioni: il Donetsk e il Lugansk, che assieme formano il Donbass, ma anche Zaporizhzhia e Kherson.

«Oggi facciamo una proposta reale di pace, stiamo parlando non del congelamento del conflitto ma della sua cessazione totale», sottolineò Putin all’epoca.

Le trattative, ha aggiunto Peskov, dovrebbero portare ad «accordi internazionali che sanciscano anche la cancellazione di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia».

(Unioneonline)