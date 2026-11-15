Caos voli? Colpa di Biden. Lo scrive Donald Trump su Truth, a due giorni dai gravi problemi all’origine dello stop di venerdì di quasi tutti i voli nazionali per problemi nelle comunicazioni.

«L’amministrazione Biden è stata un disastro per la Federal Aviation Administration, tutto ciò che hanno toccato è peggiorato», ha scritto Trump, in quello che è il suo primo commento sulla vicenda.

«Grandi somme di denaro sono state spese in modo sconsiderato, rendendo un sistema già vecchio e malfunzionante ancora peggiore di quanto non fosse all'inizio», rincara il tycoon nel post, aggiungendo che «disponiamo delle competenze e di un piano per i sistemi di controllo del volo; ora serve che il Congresso stanzi i fondi, e in fretta! La nostra Faa sta svolgendo un ottimo lavoro ed è pronta a partire», rileva il presidente Usa, in merito ai 30 miliardi di finanziamenti richiesti a Capitol Hill.

In un altro post, il tycoon osserva che «se il Congresso approverà i fondi, di cui c'è un disperato bisogno, per il controllo del traffico aereo, potremo realizzare il sistema in modo rapido ed efficiente: sarà il miglior sistema al mondo».

Secondo Trump, «gran parte dell'attuale sistema di controllo del traffico aereo ha 50 anni: è ridicolo! Abbiamo già avviato i lavori, ma l'intervento va completato nel suo complesso, non a piccoli passi frammentati. Il Congresso deve dare la sua approvazione. L'amministrazione Biden ha fatto regredire il tutto di anni!».

(Unioneonline)