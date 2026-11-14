L'Italia non si è mai opposta alla partecipazione della Germania al programma Gcap, anzi l'ha sostenuta. È quanto spiegato in un comunicato del ministero della Difesa dopo la ricostruzione pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Italia si sarebbe opposta all'ingresso della Germania nel Programma Globale di Combattimento Aereo, un programma internazionale per sviluppare un nuovo caccia militare di sesta generazione destinato a sostituire gli attuali Eurofighter Typhoon e altri velivoli da combattimento.

Una ricostruzione «del tutto fuorviante che non rispecchia la posizione che l'Italia ha sempre mantenuto. L'Italia ha sempre espresso la sua piena disponibilità ad accogliere la Germania nel programma. Anzi, proprio per agevolare e accelerare questo processo, l'Italia ha proposto che la Germania aderisse come osservatore, in quanto facilitatore immediato della condivisione di informazioni sul Programma in vista della successiva adesione a pieno titolo».

Questa proposta «non intendeva limitare il futuro ruolo della Germania nel programma. Al contrario: era volta ad accelerare il più possibile le condizioni per il suo coinvolgimento, salvaguardando al contempo l'andamento del Programma e la tempistica stabilita».

È, dunque, prosegue la nota, «totalmente falso qualsiasi resoconto di opposizione alla partecipazione della Germania. L'Italia ha dimostrato, con le sue azioni e proposte, di considerare il coinvolgimento della Germania un'opportunità positiva».

La nostra priorità «rimane garantire che il Gcap proceda secondo il calendario concordato, creando al contempo le condizioni per l'adesione di nuovi partner attraverso un processo chiaro ed efficace. L'Italia sostiene, senza indugio, tutte le condizioni per accogliere al più presto la partecipazione della Germania al Gcap».

(Unioneonline)