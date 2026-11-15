Jensen Huang sta valutando un clamoroso ritorno alla guida di Nvidia, carica che ha lasciato giovedì travolto dallo scandalo delle relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Mentre alcuni suoi alleati nella Silicon Valley stanno facendo pressione sul board perché lo reintegri, riferisce il Financial Times, Huang avrebbe discusso con alcuni collaboratori la possibilità di rientrare in carica.

Secondo il quotidiano britannico, attorno all'ex amministratore delegato si starebbe organizzando una vera e propria campagna per favorirne il rientro. Alcuni esponenti di primo piano della Silicon Valley starebbero cercando di convincere il board a riconsiderare la decisione, mentre una lettera pubblica a sostegno della sua reintegrazione avrebbe raccolto l'appoggio di imprenditori e dirigenti del settore, tra cui Elon Musk e Tim Sweeney, fondatore di Epic Games. Anche alcuni dipendenti avrebbero manifestato il proprio sostegno.

Il tutto probabilmente anche con il supporto della Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, che in passato ha mantenuto rapporti stretti con Huang, avrebbe infatti già espresso la volontà di vederlo difendere il proprio incarico. Non mancano tuttavia le resistenze: il segretario al Tesoro Scott Bessent avrebbe chiesto un profondo rinnovamento ai vertici della società, mentre il consiglio di amministrazione ha avviato un'indagine indipendente sulla condotta dell'ex numero uno.

Nel frattempo, a guidare temporaneamente Nvidia è Colette Kress, direttrice finanziaria del gruppo, nominata amministratrice delegata ad interim dopo le dimissioni di Huang. Il board starebbe valutando anche possibili alternative esterne e, secondo il Financial Times, avrebbe avviato contatti con Rene Haas, amministratore delegato di Arm, per sondarne la disponibilità.

(Unioneonline)