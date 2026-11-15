I Pasdaran sostengono di aver colpito con sei droni il radar di un sistema di difesa aerea statunitense all'interno della base aerea di Riffa, in Bahrain. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, vicina ai Guardiani della rivoluzione, citata da Al Jazeera. La rivendicazione è arrivata mentre nel Paese risuonavano le sirene e il ministero dell'Interno diffondeva allerte per una potenziale minaccia. Le autorità di Manama hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a raggiungere il rifugio più vicino.

I Pasdaran hanno inoltre ribadito che lo Stretto di Hormuz resta chiuso, nonostante quello che Teheran ha definito il fallimento degli Stati Uniti nel tentativo di scortare le navi attraverso la via d'acqua. Qualsiasi nuova aggressione statunitense, hanno avvertito, riceverà una risposta "ancora più dura e devastante".