Mosca torna a minacciare l'Europa che accusa di essere «divisa e lenta» nei negoziati con l'Ucraina.

«Se non ci sarà un accordo dovremo ricorrere alla forza», ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov mette invece uno “stop” alla proposta negoziale Usa, «il Donbass in cambio dell'ingresso dell’Ucraina nella Nato».

«Gli obiettivi – ha affermato Lavrov – restano quelli del 2024», ovvero il ritiro di Kiev dal Donbass, dalle regioni di Zaporizhzhia e Kherson e la rinuncia dell'ingresso nell'Alleanza.

Ma le posizioni russe preoccupano i Paesi del fianco est dell’Europa e gli Stati baltici. L'Estonia, ad esempio, che chiuderà il confine con la Russia da dicembre.

(Unioneonline)