Un attacco con droni nella notte ha provocato un morto e quattro feriti nella regione russa di Rostov. Lo ha riferito il governatore Yuri Slyusar, citato dalla Tass. La vittima è il responsabile tecnico di una sottostazione elettrica nella città di Taganrog. I quattro feriti, tre uomini e una donna, sono stati ricoverati in ospedale dopo che i detriti dei droni sono caduti sulla loro automobile, su un'autostrada, e in una stazione di servizio.

L'attacco ha danneggiato due sottostazioni elettriche a Taganrog, una delle quali alimenta le infrastrutture ferroviarie, provocando un incendio e l'interruzione della corrente su alcune linee. Il traffico ferroviario è stato sospeso. Colpito anche un ponte sopra i binari nel distretto di Neklinovsky, con la conseguente chiusura della strada R-280. Secondo Slyusar, le difese aeree russe hanno abbattuto circa 50 droni nella regione.