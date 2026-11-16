Il rischio di un incidente nucleare in Ucraina sta aumentando in vista dell'inverno: è quanto hanno dichiarato gli organismi di regolamentazione della sicurezza nucleare di 38 Paesi, esortando la Russia a cessare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Lo riporta Reuters online.

«Esprimiamo congiuntamente la nostra profonda preoccupazione per i crescenti rischi per la sicurezza nucleare derivanti dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e dai continui attacchi alle infrastrutture energetiche del Paese», si legge in una dichiarazione congiunta visionata da Reuters.

«Riteniamo urgente che la Russia ponga fine agli attacchi contro gli impianti nucleari ucraini e le infrastrutture energetiche essenziali per il loro funzionamento in condizioni di sicurezza».

La principale preoccupazione degli organismi di controllo è che, in assenza di una fornitura elettrica stabile dalla rete, diventi sempre più difficile per le centrali nucleari ucraine mantenere raffreddato il materiale nucleare, scongiurando così il rischio di una fusione del nocciolo.

Un eventuale incidente di questo tipo potrebbe comportare il rilascio di radioattività nell'atmosfera, come accaduto durante il disastro di Chernobyl del 1986, considerato il più grave incidente nucleare civile della storia. A promuovere questo appello sono Herca (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities), Wenra (Western European Nuclear Regulators Association) e Nora (Heads of the Nordic Radiation Safety Authorities). Complessivamente, questi organismi rappresentano 38 Paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada e il Giappone.

(Unioneonline)