Le principali banche americane, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, hanno riscontrato diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Lo riportano i media Usa.

Migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell'accesso tramite web e app mobile, nonché problemi con i trasferimenti di denaro. L'assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online.

Non è ancora chiaro quale sia la causa dei problemi ma le segnalazioni giungono dopo il grave disservizio di Microsoft, iniziato venerdì e protrattosi per ore, che ha interessato piattaforme quali Outlook, Teams e Copilot. E dopo i problemi al controllo aereo che nella notte tra venerdì e sabato hanno gettato nel caos i voli in tutti gli scali americani e quelli con destinazione Usa.

Al momento, riferiscono i media, non c'è nessuna notizia di un possibile attacco informatico né di un collegamento con i recenti episodi di Microsoft e degli aerei.

(Unioneonline/v.l.)