In Spagna il giudice istruttore dell'Audiencia Nacional Antonio Pina ha ammesso la querela contro il cantante Julio Iglesias per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante e lo ha convocato a comparire il prossimo 3 febbraio.

Da quanto si apprende, il magistrato ha riconosciuto la competenza della giustizia spagnola a indagare, dopo che la Procura ha modificato la propria posizione sulla vicenda, inizialmente archiviata per mancanza di collegamenti con la Spagna. Il giudice ha accolto in parte la denuncia presentata da due ex dipendenti del cantante, oggi 83enne, attraverso l'organizzazione Women's Link Worldwide.

(Unioneonline)