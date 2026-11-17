L'Iran sta elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo alla detonazione di una “bomba sporca”, un ordigno che combina esplosivi convenzionali con materiale radioattivo, o all'impiego di un'arma chimica a Washington.

Lo riporta Cnn citando sette funzionari dell'intelligence americana, secondo le quali al momento l'Iran sta cercando di dotarsi di varie opzioni e non c'è per ora l'indicazione di un attacco imminente. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici. Un segnale di una preoccupante propensione dell'Iran all'escalation, riporta Cnn.

Nell'ultima settimana si sono tenute varie riunioni per discutere di come affrontare le minacce, che si susseguono dal primo mandato di Donald Trump in particolare durante i viaggi all'estero. Rientrando dal vertice Nato nei mesi scorsi, il presidente è stato costretto a cambiare aereo e tornare al vecchio Air Force One per motivi di sicurezza che rendevano l'aereo presidenziale regalato dal Qatar inadeguato.

«Monitoriamo, ma al momento non ci sono minacce credibili», ha commentato la portavoce della Casa Bianca Lauren Bis a Cnn.

(Unioneonline)