Le forze armate ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea.

Lo ha affermato il governatore russo Serghei Aksyonov. «Il nemico ha attaccato ancora una volta il ponte di Crimea. Al momento, il traffico è stato sospeso. Forniremo ulteriori aggiornamenti con l'evolversi della situazione», ha scritto sul suo canale Telegram rilanciato dalla Tass. Si tratta del secondo attacco in 24 ore contro l'infrastruttura che collega la penisola annessa da Mosca nel 2014 alla costa del Mar Nero.

Il governo russo terrà una riunione sul "ripristino" presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin.

Le autorità russe non hanno ancora fornito informazioni sulle conseguenze dell'attacco, ma media indipendenti hanno diffuso immagini delle arcate parzialmente crollate del ponte. «La riunione affronterà il tema del ripristino del Ponte di Crimea e dell'organizzazione dei collegamenti di trasporto», secondo una dichiarazione del governo citata da Interfax.

(Unioneonline)