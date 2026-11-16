Per la prima volta da quattro anni il principe William e la moglie Kate sono in missione ufficiale all'estero insieme. La visita di tre giorni in India, apertasi oggi a Mumbai, è anche la prima della coppia fuori dal Regno Unito da quando alla principessa del Galles era stato diagnosticato un cancro nel 2024, seguito dalla remissione e dal ritorno agli impegni di rappresentanza dopo le terapie che ne avevano fortemente limitato gli spostamenti. Kate era già tornata da sola all'estero, nei due giorni trascorsi in Italia, a Reggio Emilia, lo scorso maggio, ma questa trasferta extracontinentale rappresenta un ulteriore momento di rilancio della sua presenza pubblica.

Tanti gli impegni previsti per l'erede al trono e la consorte, a partire dall'Earthshot Impact Assembly, l'incontro che precede la consegna, domani sera, del premio per l'ambiente creato nel 2020 da William. «Non possiamo aspettare che tutti siano d'accordo prima di agire. Tutti vogliamo aria pulita da respirare, la possibilità di costruirci una vita dignitosa e un mondo naturale che duri per i nostri figli e nipoti», ha detto il principe, lanciando un appello all'azione e continuando a seguire le orme del padre re Carlo nella difesa dell'ambiente.

Nella cerimonia dell'Earthshot Prize di domani vengono premiati cinque progetti contro il riscaldamento globale, scelti fra 15 finalisti, con un milione di sterline a ciascun vincitore, in una serata di gala in cui sono attesi, tra gli altri, l'attore Rami Malek e le star di Bollywood Alia Bhatt e Sonam Kapoor.

Il primo bagno di folla per William e Kate a Mumbai è stato però all'insegna del cricket: nel quartiere di Ballard Estate l'erede al trono ha giocato una partita in strada con la leggenda dello sport indiano più popolare, Sachin Tendulkar, mentre la principessa, in blazer verde lime e pantaloni bianchi, si è cimentata alla battuta prima di posare per le foto con i ragazzi del posto. Un ritorno sul campo per la coppia, che già nel 2016, nella prima visita in India, aveva sfidato Tendulkar all'Oval Maidan di Mumbai, con Kate, ex giocatrice di hockey su prato ai tempi della scuola, a fronteggiare i suoi lanci.