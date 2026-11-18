Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Cina in

vista del vertice trilaterale con il leader di Pechino Xi Jinping e con il presidente russo Vladimir Putin previsto per domani a margine degli appuntamenti in programma a Shenzhen.

Xi in persona ha accolto Trump alla discesa dall'Air Force One: come scrive Nbc, si tratta di un gesto estremamente raro. I due si sono stretti la mano davanti a un picchetto d'onore militare sull’attenti.

Putin e Xi, intanto, hanno già discusso del processo di pace in Ucraina durante un incontro che si è svolto oggi nella città cinese che ospita il vertice dell'Apec, l'organismo per la cooperazione economica Asia-Pacifico. Il tema della guerra «è stato accennato», ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, rispondendo a una domanda dell'agenzia Ria Novosti.

(Unioneonline)