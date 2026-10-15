Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan.

Oltre venti bambini sono morti dopo il crollo del tetto di una scuola. Il drammatico bilancio è stato confermato dal portavoce dell'ospedale Lady Reading. Dopo l’allarme e l’intervento dei soccorsi nell’edificio è stato anche recuperato il corpo senza vita di un’insegnante. 

Secondo quanto si apprende, oltre alle vittime si contano anche numerosi feriti.

(Unioneonline)

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