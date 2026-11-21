Una nave cargo è stata attaccata da droni nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia: lo ha denunciato il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, secondo quanto riportato dalla Tass. «Una nave cargo diretta a Kaliningrad è stata attaccata da due droni nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia, a tre miglia nautiche dal confine russo», ha dichiarato il governatore. L'equipaggio è stato poi evacuato.

L'exclave russa di Kaliningrad è un territorio della Federazione Russa situato sul Mar Baltico, completamente circondato da Stati membri dell'Unione Europea e della NATO: confina con la Polonia a sud, con la Lituania a nord e a est, e si affaccia a ovest sul Mar Baltico.

(Unioneonline)