Non c'è pace per l'infrastruttura digitale americana e, nonostante le rassicurazioni della Casa Bianca, negli Stati Uniti cresce la paura che blackout e guasti avvenuti in questi giorni possano essere collegati tra loro. Dopo email, aerei, banche ed Nsa questa volta ad essere preso di mira è stato l'Fbi ed in particolare il suo database nazionale di informazioni criminali, uno strumento fondamentale per il coordinamento tra le forze dell'ordine federali, statali e locali. L'attacco hacker al National Crime Information Center rappresenta il secondo in soli due mesi al Bureau.

Una circostanza che imbarazza e fa traballare il direttore Kash Patel, dopo il siluramento dello zar della cybersicurezza Sean Cairncross. «Non è una cosa buona, non mi piace», ha commentato Donald Trump dopo la notizia dell'ennesima falla nella sicurezza del Bureau.

(Unioneonline)