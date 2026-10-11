usa
11 ottobre 2026 alle 16:37aggiornato il 11 ottobre 2026 alle 16:39
L’annuncio di Trump: «Tregua energetica nella guerra fra Russia e Ucraina, in vigore subito»Il presidente sul suo social Truth: «Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela».
Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth.
(Unioneonline)
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
© Riproduzione riservata