Il Cremlino ritiene che la Libia abbia il «diritto legittimo» di rispondere all'attacco ucraino alla base navale di Bengasi, dove sono state colpite una unità militare e una nave civile russe. Lo ha detto il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov: «Naturalmente, qualsiasi Stato non lascia impunite le aggressioni contro la vita dei propri militari», ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Intanto, in seguito all'attacco ucraino, la Camera dei Rappresentanti libica, legata ad Haftar, ha proposto l'istituzione urgente di una commissione congiunta con l'Alto Consiglio di Stato (organo sotto l'egida delle Nazioni Unite con sede a Tripoli e vicino al governo di Unità Nazionale) incaricata di avviare una nuova fase, «unificare le istituzioni e rinnovare la legittimità», di fronte al rischio «di un'estensione dei conflitti internazionali al territorio e alle acque della Libia».

Sulla possibile estensione del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso «forte preoccupazione». Lo riferiscono fonti del Mit, spiegando che «l'utilizzo di droni rischia di compromettere la libertà e la sicurezza della navigazione». «Dopo le criticità registrate nel Golfo Persico e nel Mar Rosso - aggiungono le stesse fonti -, il timore è che le grandi compagnie di navigazione possano decidere di evitare anche il Mediterraneo come rotta commerciale, con gravissimi danni per i porti italiani e per l'intero sistema logistico nazionale. A questo si aggiunge il rischio di un disastro ambientale qualora un'ulteriore escalation dovesse coinvolgere petroliere o altre navi adibite al trasporto di idrocarburi».

(Unioneonline)