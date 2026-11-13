La Federal Aviation Administration, l'autorità Usa di controllo del trasporto aereo, ha disposto «un blocco aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie».

Si tratta di una misura eccezionale, che secondo Fox News è stata adottata una sola altra volta dopo l'11 settembre. La Faa ha ordinato che tutti i voli «rimangano a terra fino a nuovo ordine», adducendo motivi di sicurezza.

Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il blocco è dovuto ad un problema di comunicazione che riguarda tutti i centri di controllo del traffico aereo: «I tecnici della Faa stanno indagando sul problema», ha aggiunto. Al momento sarebbe escluso un attacco cyber.

L'annuncio ufficiale precisa che gli atterraggi dei voli internazionali in arrivo sarebbero stati autorizzati caso per caso. Poco dopo la pubblicazione dell'avviso, il sito della Federal Aviation Administration che raccoglie le comunicazioni relative al sistema di controllo del traffico aereo è apparso fuori servizio. Sono così scomparsi dalla pagina decine di avvisi che fino a quel momento risultavano consultabili.

- Notizia in aggiornamento –

(Unioneonline)