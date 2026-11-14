Gli Stati Uniti avrebbero proposto all’Ucraina l’adesione alla Nato, in cambio però della cessione di territori ucraini, dell’intero Donbass, compresa la parte ancora non occupata dai russi.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev.

«Gli Usa ci hanno proposto la cessione di territori ucraini in cambio dell’adesione alla Nato», le sue parole.

Ukrinform ha aggiunto che lo stesso Zelensky ha dichiarato che «se i partner ci offriranno in cambio del ritiro dal Donbass garanzie di sicurezza concrete che includono, in particolare, l’adesione dell’Ucraina alla Nato e alla Ue, affronterò la questione di fronte all’opinione pubblica».

«Ho ripetutamente affermato che l'Ucraina non si arrenderà e non cederà i suoi territori ai terroristi - ha detto Zelensky, secondo quanto riporta Ukrinform - Gli americani mi hanno chiesto: 'E se l'Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?'».

Questa «è la prima volta» che arriva un’offerta del genere. «Stiamo discutendo con i nostri partner un pacchetto di sicurezza completo che possono offrirci durante i negoziati: garanzie di sicurezza specifiche da parte della Nato e dell'Ue, un esercito ucraino forte, e questo significa un numero adeguato di soldati, armamenti, sostegno finanziario per un certo periodo di tempo, e il Piano di Prosperità, ovvero un piano di ripresa sostenuto da fondi con fonti chiare. Se la parte americana ce lo confermerà insieme agli altri colleghi della Nato, allora chiederò l'opinione della nostra società: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di farlo a mia discrezione. Ma abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione», ha dichiarato Zelensky.

Tuttavia, il presidente ha comunque ribadito che non riconoscerebbe come russi i territori occupati, anche in caso di ritiro: «Naturalmente, senza alcun riconoscimento dei territori occupati da parte della Russia. Ieri ho detto alla controparte americana: 'Quando Putin parla di confini statali, non si tratta certo di una riduzione del territorio russo, giusto? Ecco perché non c'è fiducia nel compagno al Cremlino'. E il modo in cui si comporta e ciò che dice non fa altro che complicare tutta la mediazione americana e rimandare la fine della guerra».