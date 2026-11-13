Un gran dibattere su nomi, formati, passi avanti o di lato nei futuri negoziati con la Russia. Poi arrivano i fulmini (o anche solo l'amara realtà, stando al pensiero di diversi leader europei). I russi, nel quadro del dialogo trilaterale con Usa e Ucraina ad Abu Dhabi, avrebbero avanzato richieste pesantissime, ben oltre l'Ucraina, sulla nuova architettura di sicurezza in Europa come contropartita per mettere fine alla guerra: Finlandia fuori dalla Nato e Moldavia divisa in tre oltre che il controllo dell'intero Donbass.

A pubblicare le indiscrezioni è la tedesca Bild, subito smentite dal Cremlino. Ma nei corridoi - a Dublino come a Bruxelles - circola per la verità una certa apprensione. «Non è la prima volta che abbiamo a che fare con le posizioni massimaliste della Russia, non ci sorprende», viene annotato a margine del vertice in Irlanda. Dove il cancelliere tedesco Friedrich Merz non ha usato mezzi termini. «Agli Usa chiedo: basta sorprese, lavorate in squadra con noi e con l'Ucraina». E il suo sguardo è diretto ad Est, al possibile bilaterale che si avrà il 19 novembre a Shenzen tra Donald Trump, Vladimir Putin, a margine del vertice Apec. Al di là, infatti, del team negoziale strutturato a Dublino - i rappresentanti degli Ue e degli E5 - , resta immutata la questione di cosa chiedere e quali siano le linee rosse per l'Ue ed l'Europa. «Entrambe le parti hanno ora concordato di ampliare il prossimo ciclo di negoziati per includere i nostri partner europei», ha affermato Jared Kushner a Dublino fresco di Russia dopo aver incontrato (da solo, insieme a Steve Witkoff) il presidente Volodymyr Zelensky. «Ciò ci consentirà di affrontare, oltre alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia, anche il quadro più ampio degli accordi di sicurezza europei nel dopoguerra».

Ora, tralasciando il fatto che pure qui Mosca ha smentito (per bocca però della portavoce del ministero degli Esteri, la pugnace Maria Zakharova), per l'Europa ogni riferimento alla cosiddetta "architettura” è fumo negli occhi. Non c'è bisogno di parlarne, «esiste già», è stata la Russia «a distruggere» l'ordine di pace di Helsinki, ha tuonato Merz ricordando ricordando l'accordo multilaterale del 1975 secondo cui ogni Paese ha diritto di scegliere «le proprie alleanze» (in un quadro però di sicurezza indivisibile). Poi la stoccata in vista del viaggio in Cina di Trump. «Qui», ha rimarcato, «a Dublino alcuni temono che ciò possa diventare, per così dire, un secondo momento Anchorage». La "broomance” in Alaska, infatti, ha inflitto pesanti lutti agli europei, corretti a fatica, e non si vorrebbe tornare dalla casella del via.

La road map diplomatica è serrata. Gruppo di contatto sull'Ucraina a Bruxelles, Coalizione dei Volenterosi a Berlino, vertice Apec in Cina con possibile incontro appunto tra Putin e Trump (si era vociferato persino un 'tre grandi' con Xi), Consiglio Europeo straordinario, primo round negoziale Usa-Europa-Russia-Ucraina, a questo punto col neonato formato di Dublino (E5+Ue), G20 a Miami (resta valido l'invito esteso a Putin) e Consiglio Europeo ordinario di Natale, dove i 27 si azzufferanno per chiudere il cruciale accordo sul bilancio europeo, che rischia di racchiudere ora l'intesa sui fondi extra per Kiev. Ma già fra due settimane, viene spiegato a Dublino, ci potrebbe essere un nuovo round negoziale: presenti Usa, Russia, Ucraina e il nuovo formato nato nella capitale irlandese, con i rappresentanti dell'Ue e degli E5. E con la la Nato. E il grande bivio al quale si avvicina l'Europa potrebbe emergere in tutta la sua drammaticità già negli Emirati Arabi: il team negoziale del Vecchio continente si siederà o meno nella stessa stanza con Usa e Russia? La prudenza, nel quartiere generale europeo, in queste ore porta a pensare che no, quel tavolo comune non ci sarà. Ma potrebbe essere solo rimandato. «Il percorso verso la pace non sarà facile ma resteremo uniti come lo siamo stati negli ultimi cinque anni, con l'obiettivo finale ben chiaro nella nostra mente», ha assicurato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

(Unioneonline)