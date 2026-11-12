Problemi si stanno verificando in varie parti del mondo con i servizi Microsoft, compreso il sistema per la posta elettronica Outlook. Lo conferma la società sui suoi profili social, dopo le molte segnalazioni di disservizi da parte degli utenti.
«Mentre lavoriamo per mitigare l'impatto - si legge nel messaggio -, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica».
Stiamo esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi di accesso alle caselle di posta di Exchange Online tramite diversi metodi di connessione in America», comunica ancora l'azienda su Microsoft.
«Abbiamo rilevato - si legge ancora sul profilo X di Microsoft 365 - che una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in diverse regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività».
Outlook è uno dei sistemi di posta elettronica più utilizzati al mondo, soprattutto in ambito professionale. Un mancato funzionamento prolungato causerebbe grossi disagi, anche se sui social c’è chi esulta ironicamente perché non può lavorare. Da chiarire le ragioni del malfunzionamento, se dietro possa esserci un attacco hacker.
(Unioneonline)