Dopo quattro ore è stato revocato il blocco dei voli negli Stati Uniti, ma il ritorno alla normalità sarà lento.

È stato un venerdì di caos nei cieli americani, dopo che l’autorità dell’aviazione con una mossa molto rara ha bloccato i decolli a livello nazionale. Il motivo? «Problemi di comunicazione che hanno avuto un impatto su più centri di controllo del traffico delle rotte», ha spiegato la Federal Aviation Administration (Faa).

«A causa di circostanze straordinarie e per motivi di sicurezza. Attenzione a tutti gli operatori aerei: per ordine del Federal Aviation Command Center tutti gli aeroporti sono bloccati», è il Notam (bollettino aeronautico) inviato. «Tutto il traffico in partenza deve rimanere bloccato a terra fino a nuovo avviso. I voli internazionali in arrivo saranno gestiti caso per caso».

L’operatività è stata ripristinata dopo quattro ore: nella giornata di venerdì oltre 15.000 voli negli Stati Uniti hanno subito ritardi o cancellazioni, e si prevede che circa 3.000 voli subiranno ritardi o cancellazioni nella giornata di oggi.

Il blocco ai voli "per circostanze straordinarie" su tutto il territorio nazionale, disposto poco dopo le 16 locali di venerdì (le 22 in Italia) dalla Federal Aviation Administration (Faa), ha fatto temere scenari tragici, ben impressi nella memoria degli americani. Una misura così draconiana dell'Authority di controllo del trasporto aereo è stato adottata nel 2023, quando un malfunzionamento fece saltare un sistema informatico della Faa, e soprattutto dopo gli attacchi terroristici del 2001 alle Torri Gemelle.

«Non vi è indicazione che si tratti di un attacco doloso: per ora, si tratta solo di interruzione delle tlc. Non siamo sotto attacco, non c'è pericolo. Non è un nuovo 11 Settembre», ha assicurato dopo quasi un'ora d'incertezza il segretario alla Sicurezza interna (Dhs) Markwayne Mullin, dalla West Wing della Casa Bianca. In seguito, a quattro ore circa dal blocco, il segretario ai trasporti Usa Sean Duffy, ha imputato a «switch e router davvero intasati di dati» la ragione dello stop aereo con decine di migliaia di passeggeri bloccati.

Duffy, in una conferenza stampa con Mullin alla Casa Bianca che si è tenuta quasi in contemporanea con la rimozione del blocco, ha parlato di vera emergenza per l'ammodernamento delle strutture e ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari. «Accadrà di nuovo? Non so dire se si verificherà proprio questo scenario», ha aggiunto.

Gli aggiornamenti tecnologici fatti «hanno sovraccaricato il sistema preesistente» della Faa, facendolo saltare, ha spiegato. «Continuerà a guastarsi», ha concluso. Mullin ha spiegato che «non c'è mai stata alcuna vita a rischio, nessun volo a rischio. Non vi è indicazione che il collasso» del sistema sia «correlato a un attacco informatico», ai problemi di Microsoft ad Outlook o a un'azione legata all'intelligenza artificiale.

Ha precisato che il presidente Donald Trump è stato costantemente informato sugli eventi. Il tycoon non è apparso nel briefing, ma ha detto a Fox News di ritenere che il caos nei cieli fosse legato a «infrastrutture obsolete». Perché Trump non ha parlato direttamente? «Il presidente ha fiducia nel suo gruppo dirigente: ecco perché puntiamo con forza sulla sua leadership. Il segretario Duffy ha detto che è il miglior presidente che abbiamo mai avuto: non c'è mai stato costruttore e leader come lui a capo della nazione a delineare una visione e a mettere insieme una squadra», ha precisato Mullin.

Il ritorno alla normalità del traffico aereo negli scali dei Paese, da New York a Los Angeles «sarà lento», ha ammesso Duffy.

(Unioneonline)