L'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che il presidente russo Putin ha acconsentito alla partecipazione di rappresentanti europei al prossimo ciclo di colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta Sky News.

«Gli europei parteciperanno al prossimo incontro perché sono nostri partner ed è fondamentale per noi che prendano parte», ha dichiarato Witkoff alla televisione di Stato russa, come riporta la Tass.

Witkoff, assieme all’altro inviato Usa Jared Kushner, ha avuto un colloqui con il presidente russo dopo il tavolo di colloqui ad Abu Dhabi sul conflitto tra Russia e Ucraina. Durante l’incontro con Putin è stato raggiunto un accordo per avviare i preparativi per una nuova operazione umanitaria nell'area della guerra. «È stato concordato – ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov – di avviare contatti specifici con i rappresentanti statunitensi in merito a questa nuova operazione umanitaria, nonché di iniziare immediatamente le operazioni di sminamento nella zona di Kostyantynivka».

(Unioneonline)