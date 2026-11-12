Jensen Huang si è dimesso con effetto immediato dalla posizione di ceo di Nvidia. Lo riferisce la Cnbc.

Una decisione che era nell’aria, dopo che il supermanager ha ammesso la relazione extraconiugale, finita nel mirino dei servizi segreti, e un'altra possibile relazione con una collega.

Dopo il passo indietro, il board di Nvidia ha deciso di affidare alla direttrice finanziaria Colette Kress la carica di ceo ad interim, assicurando di aver avviato la ricerca di un nuovo ceo permanente.

(Unioneonline)