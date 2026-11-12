Allarme bomba nella stazione di Calais-Fréthun, nel nord della Francia: l’annuncio è arrivato questa mattina su X dalla prefettura del Pas-de-Calais, precisando che l'allarme potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario.

«Un allarme bomba è attualmente in corso alla stazione di Calais-Fréthun. Sono in atto tutte verifiche del caso», spiega la prefettura nel messaggio pubblicato, aggiungendo che «la situazione potrebbe avere ripercussioni sul traffico nell'area circostante. Siate prudenti. E Restate aggiornati su eventuali sviluppi della situazione tramite i canali social di Sncf».

Intanto, sul profilo TER Hauts-de-France, viene precisato che «la circolazione è stata momentaneamente interrotta in entrambe le direzioni» sulla linea Calais – Boulogne-sur-Mer in seguito alla segnalazione di un bagaglio incustodito.

(Unioneonline)