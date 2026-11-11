Un'ondata di allarmi bomba nelle scuole, poi rivelatisi falsi, aveva colpito lo scorso 19 ottobre diversi Paesi dell'Unione Europea. In almeno uno di questi - l'Irlanda del Nord - il messaggio era di matrice estremista islamica. Non era stato chiarito allora se gli episodi nei vari Paesi fossero collegati tra loro.

A essere raggiunte dai falsi allarmi di attentati dinamitardi erano state centinaia di scuole in Irlanda del Nord, Scozia, Ungheria e Serbia, e alcune erano state evacuate in via precauzionale.

Secondo le forze dell'ordine nordirlandesi, fino a 300 scuole avevano ricevuto «lo stesso messaggio via e-mail, contenente una minaccia di carattere generico», ricevuto anche da "alcuni istituti in tutto il Regno Unito".

Il ministro dell'Istruzione dell'Irlanda del Nord aveva riferito che le e-mail sembravano provenire da "estremisti islamici", i quali minacciavano l'introduzione della legge della Sharia nel Paese e la presenza di ordigni esplosivi all'interno degli edifici scolastici. Il ministro aveva aggiunto che il messaggio si concludeva con l'espressione “Allahu Akbar” e che, a seguito di ciò, alcune scuole avevano deciso di chiudere. Anche la polizia scozzese aveva reso noto che "messaggi minatori" erano stati recapitati anche a "diverse scuole in tutta la Scozia", precisando che si trattava di falsi allarmi.

In Ungheria, secondo quanto riferito dalla polizia, erano state inviate e-mail ai media locali in cui si sosteneva che fossero stati piazzati ordigni in oltre 70 scuole del Paese. Molti istituti erano stati evacuati, ma le autorità avevano confermato poi che non era stato rinvenuto alcun esplosivo. Nella vicina Serbia, l'emittente di Stato Rts riportava che oltre 100 scuole avevano ricevuto minacce analoghe.

(Unioneonline)