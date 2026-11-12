Un attacco israeliano ha ucciso sei persone e ne ha ferite circa 20 presso l'ospedale Nasser, nel sud di Gaza; lo ha riferito all'Afp un funzionario della protezione civile.

L'esercito israeliano ha confermato l'attacco, dichiarando di aver preso di mira «un terrorista di alto rango di Hamas e altri terroristi dell'ala militare di Hamas» che operavano all'interno della struttura ospedaliera.

La protezione civile della Striscia di Gaza - un'agenzia di soccorso che opera sotto l'autorità di Hamas - ha reso noto che i corpi delle vittime e oltre 20 feriti sono stati estratti da un edificio del complesso medico.

«Il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano all'interno del complesso medico Nasser, a ovest di Khan Yunis, nel sud di Gaza, è salito a sei», ha dichiarato il portavoce della protezione civile, Mahmoud Bassal.

Anche l'ospedale Nasser ha confermato i sei decessi in una nota.

L'esercito israeliano ha affermato di aver condotto un «attacco aereo per eliminare la minaccia rappresentata da questi individui, dopo che l'organizzazione terroristica Hamas aveva stabilito una presenza all'interno del complesso ospedaliero, utilizzandolo come centro di comando».

(Unioneonline)