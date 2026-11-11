Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha di recente lasciato la propria abitazione per trasferirsi in una base militare, in seguito a minacce di morte provenienti dall'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda e secondo cui Teheran avrebbe intensificato i tentativi di colpire il personale Usa. Il quotidiano ha precisato che, al momento, non è chiaro quale sia l'effettiva gravità delle minacce rivolte a Bessent.

In passato, l'Iran ha smentito di aver pianificato attacchi contro funzionari o individui sul suolo americano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i funzionari Usa hanno osservato che la capacità dell'Iran di condurre attacchi su larga scala, sia negli Stati Uniti sia in altri territori oltreoceano, risulta limitata.

Bessent è stato il volto della campagna di pressione economica esercitata da Washington contro Teheran nel corso del conflitto contro l'Iran iniziato il 28 febbraio da parte di Usa e Israele, con una offensiva che ha portato all'uccisione di alti funzionari iraniani, tra cui la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei.

(Unioneonline)