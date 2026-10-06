Centinaia di droni ucraini contro la regione di Mosca: una vittima e feritiLe forze di Kiev bersagliano la regione della capitale russa. Le autorità locali: «La maggior parte intercettata»
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Uno sciame di 650 droni ucraini ha bersagliato nella notte la regione di Mosca, facendo registrare almeno una vittima alla periferia della capitale russa e diversi feriti. Per i media locali si tratta dell’attacco notturno più massiccio che la regione abbia visto negli ultimi due anni.
«La maggior parte di questi velivoli è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale», ha precisato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin.
«L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca», ha riferito il governatore regionale Andrej Vorob'ëv, segnalando inoltre danni alle abitazioni in diverse località.
(Unioneonline)